Владимир Кузьмин поздравил Алексея Давлетшина с выходом альбома

Алексей Давлетшин известен не только как профессиональный музыкант, но и как организатор «Гитарных саммитов» в клубе «Форте». Единственным условием участия в этом фестивале является исполнение авторского материала. Сам Алексей принципиально не исполняет на своих концертах чужие произведения. И, как показало время, его позиция оказалась совершенно верной. Прямо на презентации альбома Kiss&Fly, гостями которой стали Владимир Кузьмин, Валерий Дидюля, Алексей Кузнецов, Владимир Лёвкин и другие известные музыканты, Давлетшин получил предложение о долгосрочном сотрудничестве с американской компанией ParaMusicGroup.



Алексей Давлетшин

В ближайших планах Алексея Давлетшина выступления в Латвии и России. А сегодня музыкант выпустил клип Words Apart в поддержку своего нового альбома. По мнению автора, «эта красивая, нежная и местами провокационная история любви привлечет внимание к инструментальной музыке новых слушателей».