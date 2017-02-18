Владимир Путин посетил открытие фестиваля Башмета

Сейчас же, спустя год, этот удивительный моноспектакль под музыку молодого композитора Кузьмы Бодрова встал в репертуар московского театра «Современник» и вполне вписывается в заявленный юбилейным фестивалем слоган «Лучшее за 10 лет».

За год спектакль окреп, обыгрался, исчезло премьерное волнение Хабенского - теперь он точен и расчетлив в мельчайших мелочах, скрупулезен в выборе жестов и тембральных красок. И спектаклю пошло это на пользу! Довольно наивные по сегодняшним меркам высказывания Сент-Экзюпери выдающийся актер научился препарировать на молекулы - где-то он сам по-детски наивен и заражает этим чувством публику, где по-брехтовски отстраняется и дает зрителю сухую метафору как просвирку в храме. А где-то в нем клокочет язвительная ирония, - но не по поводу автора текста, а как обличение вечных пороков бытия.



Константин Хабенский

Тем интереснее это было наблюдать, что на открывающий юбилейный Зимний фестиваль искусств Башмета в Сочи приехал президент России Владимир Путин. Личность неоднозначная, но масштабная - не зря его не раз включали в число самых влиятельных людей планеты (и отнюдь не только российские СМИ). Многолетний правитель самой большой страны мира, вряд ли он ждал от детской сказки Сент-Экзюпери каких-либо инвектив в свой адрес. Однако вольно или невольно так случилось. Среди планет, которые посещал Маленький Принц - были всякие, в том числе с королями-самодурами, самовлюбленными честолюбцами или паникерами. Детским чистым взглядом смотрел на них Маленький Принц, и говорил им... всякое. Что думал, то и говорил. С ребенка спрос невелик.



Путина в зал провожал сам Башмет

«Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно: для них все люди - подданные.

- Подойди, я хочу тебя рассмотреть, - сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем.

- ... Ваше величество, - начал он, - могу ли я вас спросить...

- Повелеваю: спрашивай! - поспешно сказал король.

- Ваше величество... чем вы правите?

- Всем, - просто ответил король.

- Всем?

Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды.

- И всем этим вы правите? - переспросил Маленький принц.

- Да, - отвечал король.

Ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений.

"Странный народ эти взрослые", - сказал себе Маленький принц, продолжая путь.»



Диалог с королем

Хабенский не был бы Хабенским, если бы в такие моменты прямолинейно указывал бы в зал. Он делал гораздо тоньше, и даже дружелюбно. Лишь раз он позволил себе дать жест в центр зала, и именно в монологе «о тех, кого мы приручили» - в вариации на тему того, что нужно иметь друзей, иначе может просто не хватить времени, чтобы они появились...

Музыка Кузьмы Бодрова не слишком ярка и слишком на многое похожа, но в чем нельзя ей отказать - в яркой драматургичности. «Солисты Москвы» привычно виртуозно справлялись со всеми ее стилизациями под Вивальди и неожиданными диссонансами в духе Шнитке, а порою и вовсе брали на себя ведущую роль в повествовании, пока Хабенский отдыхал. Единая ткань действия не распадалась, музыка Бодрова крепко сложена для самодостаточного драматического эффекта.



Соло Юрия Башмета

Юрий Абрамович то увлеченно дирижировал, то помогал Хабенскому взобраться на очередную табуретку, то выходил вперед и солировал на альте, - солировал вдохновенно и пронзительно. Режиссура Виктора Крамера именно что уместная - никакой назойливости форм, только яркие метафоры и строгая гармония музыки с текстом. Главный герой - Константин Хабенский в дюжине образов (включая компьютерную графику), и он остается главным героем. Ансамбль Башмета хорош, и он на своем месте в этом раскладе. Никакого перетягивания одеяла на себя и подмены смыслов на чуждых автору.

Все получилось, и настоявшийся спектакль заиграл множеством новых красок. Как и подобает живому произведению искусства.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



Путин в зале