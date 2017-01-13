Вышел альбом памяти Жанны Фриске

Сборник посвящён памяти российской певицы и актрисы Жанны Фриске, пишет Apelzin. Пластинка включает в себя двадцать три песни таких артистов как: Джиган, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков (мл.), Анна Семенович, и многих других.
Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга.
В феврале прошлого года, подруга певицы Ольга Орлова выпустила трек «Прощай, мой друг», написанный Максимом Фадеевым и посвящённый памяти Жанны.
Трек-лист:
1. Ты рядом - Джиган & Жанна Фриске
2. Дорога к храму - Игорь Шаров
3. Птица - Ольга Орлова
4. Есть только миг - Олег Анофриев
5. Пусть миром правит любовь - Филипп Киркоров
6. Формула счастья - Роксана Бабаян
7. Любовь - Валерий Стронский
8. Мама - Алина Делисс
9. Стюардесса по имени Жанна - Владимир Пресняков (Мл.)
10. Я это ты - Мурат Насыров
11. Анна - Анна Семенович
12. Так хочется жить - Рождество
13. Счастье - Mona
14. Романс - Дима Билан
15. Дом зелёных глаз (New Life Remake 2016) - Константин Кинст
16. Француженка - Элла Хрусталёва
17. А я скучаю очень (Remix) - 140 ударов в минуту
18. Голос твой - Александр Шоуа
19. По лезвию неба - ANГЕLIKA
20. Every Time It Gets Real - Ronny Morris
21. Маленький - Кристина Збигневская
22. Не уезжай - Игорь Некрасов
23. Верь в чудеса - Варвара, Милана Фараджова & Детский музыкальный театр "Домисолька"
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