Вышел альбом памяти Жанны Фриске

Сборник посвящён памяти российской певицы и актрисы Жанны Фриске, пишет Apelzin. Пластинка включает в себя двадцать три песни таких артистов как: Джиган, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков (мл.), Анна Семенович, и многих других.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

В феврале прошлого года, подруга певицы Ольга Орлова выпустила трек «Прощай, мой друг», написанный Максимом Фадеевым и посвящённый памяти Жанны.





Трек-лист:

1. Ты рядом - Джиган & Жанна Фриске

2. Дорога к храму - Игорь Шаров

3. Птица - Ольга Орлова

4. Есть только миг - Олег Анофриев

5. Пусть миром правит любовь - Филипп Киркоров

6. Формула счастья - Роксана Бабаян

7. Любовь - Валерий Стронский

8. Мама - Алина Делисс

9. Стюардесса по имени Жанна - Владимир Пресняков (Мл.)

10. Я это ты - Мурат Насыров

11. Анна - Анна Семенович

12. Так хочется жить - Рождество

13. Счастье - Mona

14. Романс - Дима Билан

15. Дом зелёных глаз (New Life Remake 2016) - Константин Кинст

16. Француженка - Элла Хрусталёва

17. А я скучаю очень (Remix) - 140 ударов в минуту

18. Голос твой - Александр Шоуа

19. По лезвию неба - ANГЕLIKA

20. Every Time It Gets Real - Ronny Morris

21. Маленький - Кристина Збигневская

22. Не уезжай - Игорь Некрасов

23. Верь в чудеса - Варвара, Милана Фараджова & Детский музыкальный театр "Домисолька"