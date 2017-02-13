Вышел бесплатный сборник продакшн-музыки

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В сборник Gender Special вошли лучшие авторские треки всех дисков "Эволюции", которые идеально подойдут для продакшна, рекламы и промо к 23 февраля и 8 марта.

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Диск также доступен в различных пакетных предложениях для всех подписчиков библиотеки «Эволюция».