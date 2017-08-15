Вышла книга о фантастическом спасении Виктора Цоя

Автором книги выступил бывший главный редактор журнала FUZZ - Александр Долгов. Книга “Рижский клуб любителей хронопортации” - не первая для писателя. В 2006 он выпустил повесть “Цой. Черный квадрат”, а в 2011 новеллу “Шевчук. Белый квадрат, или рукопись с того света”.

Выход нового творения автора приурочен к той самой дате, когда Виктора Цоя не стало. Вопреки ожиданиям поклонников, это не очередное биографическое произведение про жизнь и судьбу Виктора. “Рижский клуб..” рассказывает об альтернативной реальности, в которой Цой остался жив.

Книга затрагивает четыре значимых летних дня из жизни кумира миллионов: 13 июня 1990 года,а также 13, 14 и 15 августа.

Как отмечает Александр Долгов, идея повести понравилась близкому другу Виктора Цоя - Игорю “Пиночету”. Он выдвинул такую мысль, что рукой писателя мог управлять сам лидер группы “Кино”, рассказывая о своей возможной жизни и творчестве. “Фишкой” повести стали путешествия во времени. Недаром лозунг гласит: “Спасти Цоя”. По сюжету молодой человек отправляется в прошлое, чтобы изменить судьбу и не дать Виктору погибнуть.

“Это фантастика, но если отбросить временные порталы, то это реальная книга. Она рассказывает о конкретных днях в Риге, Юрмале. Однако, это альтернативная история в чистом виде. Там предполагается, что Цой не погиб в силу ряда обстоятельств, а в итоге становится рок-звездой ни где-нибудь, а в Японии”, - делится секретами Александр Долгов.

Идею автор вынашивал на протяжении семи лет, однако сам процесс написания занял всего год. Последние дополнения были в первых числах июня, и в течение почти двух месяцев книга находилась на этапе.

По словам автора “Рижского клуба любителей хронопортации”, фанатам и поклонникам следует ждать продолжения повести.

piter.tv