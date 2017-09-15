Яндекс.Навигатор заговорит голосом Басты

Его голос стал доступен в качестве озвучки движения по маршруту.

Ростовский музыкант в фирменном стиле комментирует все происходящее на дороге. К примеру, когда построен маршрут, голос Василия Вакуленко говорит: "Музончик погромче, стекла пониже - поехали?". В том же стиле рэпер предупреждает о камере видеорегистрации правонарушений: "Потише бричку: впереди камера".



Баста

Как сообщила "РГ" региональный представитель компании "Яндекс" на Юге и в Поволжье Ксения Кац, новая версия озвучки в течение 15 сентября станет доступна в приложении для Android и скоро появится в навигаторе для iOS.

"Выпуск обновления приурочен ко Дню города, который в Ростове-на-Дону празднуется 16 сентября", - уточнила она.