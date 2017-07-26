Ёлка и Лазарев выступят на «Europa Plus LIVE»

Фестиваль традиционно проходит в «Лужниках», организатором выступает радиостанция «Европа Плюс».

На мероприятии выступят как российские, так и зарубежные звезды, чьи хиты этим летом взрывают мировые чарты - Bebe Rexha, Dua Lipa, Ofenbach, Era Istrefi, Boostee, Artik & Asti, Swanky Tunes, Макс Барских, Ёлка, Нюша, Сергей Лазарев, ЭММА М, Миша Марвин, Елена Темникова, Burito, Пицца, Юлианна Караулова, Paul Damixie, Oceana, Matt Nash, Arilena Ara, Eric Saade, Ольга Бузова, Настя Кудри, Kokab и другие.

Многие артисты выступят в России впервые.

Место проведения - Площадь южного спортивного ядра в Лужниках.

Начало в 15:00.

Вход свободный.