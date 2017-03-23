Юбилей альбома The Beatles про сержанта Пеппера отметят в Ливерпуле

13 музыкантов, художников и режиссеров представят произведения, созданные по мотивам каждой из 13 песен альбома.

Фестиваль "Сержанту Пепперу 50: Дорога домой" пройдет с 25 мая по 16 июня, в его программе театральные и танцевальные постановки, кинофильмы, музыкальные произведения и элементы стрит-арта, созданные молодыми, но уже известными британскими и иностранными художниками и постановщиками.

Знаменитый альбом Beatles вышел 1 июня 1976 года, его 50-летие в родном городе группы поддержала мэрия и культурные организации, признав значительный вклад "ливерпульской четверки" в культурное и экономическое развитие города.

"Мы не в 1976-м году, а в 2017-м, и мы должны были привлечь молодых к созданию фестивальной программы. Ливерпуль гордится своими жителями, все они творческие люди и обладают талантами. Когда вы увидите все элементы программы, вы поймете, как много эти люди делают для города и как они изменили его за последние годы. Как мэр я продолжу поддерживать развитие культуры в нашем городе. Мы развиваем туризм, растет наша экономика, но культура должна быть для нас главным элементом", — сказал РИА Новости мэр Ливерпуля Джо Андерсон.