Юлия Савичева стала мамой

Мужчина сообщил о том, что его подопечная Юлия Савичева, которая сейчас находится в Португалии, родила дочь. Деятель шоу-бизнеса поздравил исполнительницу с долгожданным пополнением в семье.

Фадеев записал короткое видеообращение, в котором не смог скрыть своих эмоций, пишет "Стархит". Продюсер широко заулыбался, когда речь зашла об очаровательной наследнице Юлии Савичевой.

«Всем привет! Пришло время открыться. Хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У Юли Савичевой родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты, у нас Юля «рожала» каждый месяц», – рассказал деятель шоу-бизнеса.