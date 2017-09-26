Юлия Савичева вернулась из Португали после родов

Исполнительница решила вернуться в Москву. Компанию экс-«фабрикантке» составил ее муж, композитор Александр Аршинов. По-видимому, артистка намеревается возобновить свою карьеру после перерыва, пишет «Стархит».



Юлия Савичева

Когда Савичева находилась за рубежом, ее продюсер Максим Фадеев делился с журналистами творческими планами подопечной. Деятель шоу-бизнеса успокаивал поклонников Юлии и говорил, что она намеревается представить новые песни. В Португалии Савичева не сидела без дела: она усиленно трудилась, записывая треки и показывая свои записи Фадееву.

Напомним, недавно Юлия Савичева родила дочь.