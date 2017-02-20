Юлия Теуникова выпустила «Russian Сказки»

"Да, я бы очень хотела, чтобы сказки за меня рассказывал кто-то другой. С более модными аранжировками, с продвинутой театральной составляющей (или без нее, неважно). Чтобы нашлась какая-нибудь девушка (а лучше - пяток), которая бы показала весь трэш и жуть повседневной жизни. Но у нас, вроде бы появившись в 90-е, все подобные куда-то исчезли. А как было бы здорово. Но нет.
Поэтому, когда Саша Орденарцев предложил мне посотрудничать с Кириллом Кухаренко с целью записи очень специального альбома, я не стала долго раздумывать. И, в конце концов, даже КоМПОзит к этому привлекла" - рассказала Юлия о новом альбоме.
Трек-лист:
1. Russian сказки
2. Купи мне, мама, интернет
3. Underwear
4. Бизнес-леди
5. Московская стройка
6. Песня сумасшедшего менеджера о конце света
7. Гопническая поминальная
8. Bluez Moscow
9. Чёрное море
10. Власть
11. Доктор Быков
12. Письмо другу за границу
13. Трёхмерная кисть
14. Человеческие понты
Bonus:
15. Беженцы
16. Гагарин — жив!
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