Юлия Теуникова выпустила «Russian Сказки»

"Да, я бы очень хотела, чтобы сказки за меня рассказывал кто-то другой. С более модными аранжировками, с продвинутой театральной составляющей (или без нее, неважно). Чтобы нашлась какая-нибудь девушка (а лучше - пяток), которая бы показала весь трэш и жуть повседневной жизни. Но у нас, вроде бы появившись в 90-е, все подобные куда-то исчезли. А как было бы здорово. Но нет.

Поэтому, когда Саша Орденарцев предложил мне посотрудничать с Кириллом Кухаренко с целью записи очень специального альбома, я не стала долго раздумывать. И, в конце концов, даже КоМПОзит к этому привлекла" - рассказала Юлия о новом альбоме.

Трек-лист:

1. Russian сказки

2. Купи мне, мама, интернет

3. Underwear

4. Бизнес-леди

5. Московская стройка

6. Песня сумасшедшего менеджера о конце света

7. Гопническая поминальная

8. Bluez Moscow

9. Чёрное море

10. Власть

11. Доктор Быков

12. Письмо другу за границу

13. Трёхмерная кисть

14. Человеческие понты

Bonus:

15. Беженцы

16. Гагарин — жив!