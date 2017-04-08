Юля Паршута выпустила дебютный EP «Навсегда»

В пластинку вошли 5 треков, а также 2 ремикса, которые эффектно дополнили общее эмоциональное настроение альбома. Альбом выполнен в лучших традициях Euro Pop со смелыми вкраплениями ярких электронных битов.

"Работа над альбомом вместе с моей командой шла очень интенсивно. Мы провели в студии несчетное количество часов. "Навсегда" – это не просто музыкальный альбом, а скорее своего рода короткометражный музыкальный фильм. Каждый слушатель, проникнув в эмоциональное настроение альбома, может нарисовать этот фильм самостоятельно по сценарию, заложенному в треках. В каждом слове, в каждом треке есть своя внутренняя философия. Альбом “Навсегда” - это отражение сильнейших личных переживаний и чувств, которым было место в моей жизни, и теперь они нашли воплощение в этой музыке. Я думаю, что услышав ее, многие смогут услышать меня и мою историю”, – комментирует Юля.

Съемки клипа на одноименный альбому трек “Навсегда” прошли в середине марта в Лос-Анджелесе. Режиссером стал маэстро Алан Бадоев. Премьера клипа ожидается в середине апреля.

Приобрести и прослушать альбом можно в «iTunes Store», «Apple Music», Google.Play и на других цифровых площадках.