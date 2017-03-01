За Adriano Chelentano следят неизвестные

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство Ansa.

По его словам, в его дом в коммуне Гальбьяте уже на протяжении нескольких дней проникают шестеро злоумышленников. Кроме того, актер пожаловался и на слежку со стороны неизвестного.



Адриано Челентано

«Плохие парни пытаются подобраться ко мне и Клаудии (супруга Челентано. — «Газета.Ru»), следя за нашими передвижениями. Мы сообщаем о ряде этих серьезных эпизодов, поскольку, если случится что-то, они могут стать предысторией», — рассказал Челентано.

Актер обратился в полицию в связи с этим и предоставил правоохранителям записи с камер видеонаблюдения.