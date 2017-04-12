Zaindiveli – Sagar

Sketis Music, 2017.

Жанр: эмбиент, джаз, фолк-электроника, психоделика, world-music, фьюжн.

Эти музыканты — Геннадий Лаврентьев и Кирилл Паренчук — вместе играют с начала 2000-х (узок круг таких героев этно-сцены), где-то в 2010 они неспешно добрались до обозначения проекта как «Заиндивели», а уже к 2017-му смогли выпустить дебютный альбом, - что невероятно шустро по индийским меркам. Чтобы уж обозначить эту парочку для малосведущих, то Лаврентьев играет с Намгар и в Маримбе Плюс, а Паренчук — в Exit Project и Владимиром Чекасиным. Плюс еще мильёны других проектов.

По дороге к ним подцепились и другие хорошие музыканты: саксофонист Олег Маряхин и гений баса Гребстель (оба играют у Инны Желанной), Дмитрий Лосев из Tinavie и Safety Magic, вокалист Андрей Демиденко и спец по билам Владислава Якупова.

Итоговый продукт выглядит как очень задумчивая ворлд-музыка на джазовой основе с изредка индийским колоритом — тягучие пады, джазовый сакс и гитара, изредка таблы. Парадоксальным образом именно индийского в этом эмбиенте как раз немного (в отличие от концертных записей), студийная запись — это именно качественный фьюжн. Индия врывается только с таблами или вокалом Демиденко, а их немного.

Изначально музыканты планировали свой проект под влиянием хиндустани — классической северо-индийской вокальной музыки, всяческие там дхрупады и тараны (кстати, очень жаль, что по концепции не вошла в альбом отличная композиция «Табла Таранг»). Зато где еще услышишь дхрупад под исконно русские билы, как в треке Sursaraang? В процессе записи музыканты явно увлеклись авант-джазовыми (по терминологии незабвенного Николая Дмитриева) музыкальными полотнами, почти все треки по 8-11 минут. Класс музыкантов таков, что они сыграют что угодно. Так что душа потянула к нетленкам. И ведь все получилось!

Семь этих тягучих переливчатых треков нужно слушать неспешно, наслаждаясь отличной работой со звуком в домашней студии (хоум уже давно не признак самопала) и качественным джазом с зыбкой электроникой. Никто не тянет одеяло на себя, все играют сразу на всём, и композиционно все это ближе к полотнам Chic Corea, нежели к Safety Magic. Почему бы и нет? Такой джаз нам нужен!

Оценка: 9 из 10.

Вадим ПОНОМАРЕВ