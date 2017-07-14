Зелёный театр ВДНХ представит лучших сонграйтеров

В столице сыграют лучшие современные авторы-исполнители - Алина Орлова (22 июля), Бенджамин Фрэнсис Лефтвич (29 июля), Лера Линн (12 августа) и Люси Роуз (18 августа).

Литовская певица Алина Орлова прославилась во второй половине "нулевых", когда в трендах музыкальной прессы были "новые тихие". И пришла всерьез и надолго, доказав, что тренды и мода меняются, а хорошая музыка остается. Орлова поет на трёх языках - литовском, английском и русском, её проникновенные грустные песни покоряют любую аудиторию - и крупного летнего рок-фестиваля, и камерного сидячего зала. Сейчас Алина Орлова вновь выступает сольно. "Я постаралась исключить для себя все возможные фильтры и взять лишь энергию, место, спонтанность", - говорит певица. И когда Орлова поет под фортепиано - это чистая магия.

27-летний британский музыкант Бенджамин Фрэнсис Лефтвич выпустил две полноформатные пластинки и три мини-альбома и уже давно снискал славу одного из самых проникновенных европейских певцов. Тихие и красивые песни Лефтвича критики описывают термином «инди-фолк», его сравнивают с Дэмьеном Райсом и Хосе Гонсалесом, сам Бенджамин признается, что в свое время на него огромное влияние оказали Ник Дрейк, Боб Дилан, Эллиот Смит и Arcade Fire.

Американка Лера Линн (Lera Lynn) снискала широкую популярность благодаря саундтреку к сериалу "True Detective", для которого написала музыку - её песни звучат практически в каждой серии второго сезона, сама Линн появляется в эпизодах в роли певицы в баре. Сейчас ее дискография насчитывает пять альбомов, и говорить про Леру Линн, подразумевая только один успешный саундтрек, было бы в корне неправильно - она по праву считается важнейшей певицей среди современных сингеров-сонграйтеров. Клубный концерт Леры Линн в Москве обернулся "солд-аутом", теперь она возвращается, чтобы сыграть на площадке, атмосфера которой как нельзя лучше подходит ее меланхоличным песням - на уникальной летней сцене, построенной на воде.

Дебютный альбом Люси Роуз (Lucy Rose) вышел в 2012 году и сразу же заставил обратить внимание на певицу - за его издание взялся лейбл Columbia Records UK, а журнал Vogue номинировал Люси как прорыв года. Впрочем, только сольным творчеством активность певицы не ограничивалась - она сотрудничала и ездила в туры с такими группами, как Bombay Bicycle Club и Noah And The Whale. Сейчас в активе Люси Роуз два альбома и ряд синглов, ее светлые и грустные песни покорили весь мир. 19 августа состоится долгожданный концерт Люси Роуз в России, где её любят и ждут. Певица приедет с обновленной программой - релиз третьего альбома под названием "Something's Changing" запланирован на июль.

Сцена и зрительный зал площадки «Зелёный театр. Сцена на воде» размещены на водной глади на двух понтонных основаниях. Уникальный сценический комплекс располагается на Садовом пруду в парке «Останкино», одном из крупнейших и наиболее благоустроенных столичных парков. Этим летом на площадке также пройдет серия выступления "Неоклассики", в рамках которой состоятся концерты Кирилла Рихтера (9 июля), Hauschka (16 июля), Миши Мищенко и Алима Заирова (30 июля), Николы Мельникова (13 августа) и Павла Карманова (20 августа).

Начало всех концертов в 20:00