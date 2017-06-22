Жасмин верит в невиновность мужа, приговоренного к 7,5 годам



Жасмин с мужем и детьми

«Друзья, я благодарна всем, кто сейчас поддерживает нашу семью! У нас сейчас очень тяжелый период, не скрою, я очень подавлена. У Илана вчера опять был сердечный приступ. Такая ситуация может кого угодно подавить, я убеждена в том, что Илан не виновен, и мы, безусловно, докажем это на следующих слушаньях!!! Но, по крайней мере, сейчас после несправедливого домашнего ареста Илан наконец-то на свободе, и вот теперь как раз для нас начинается настоящая борьба за наше доброе имя и за справедливость! Мы очень благодарны всем за поддержку!!!!!!» – написала исполнительница в соцсети.