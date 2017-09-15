«Звери» стали «Друзья по палате»

Название сложилось из первых строчек заглавной песни «Разум»: «Мне рассказали друзья по палате - дело не в вере, а в препарате». В этом же треке Рома Зверь зачитывает отрывок из произведения Антона Павловича Чехова «Палата №6».

«Монолог доктора и пациента из «Палаты №6» читается для усиления эффекта, он очень хорошо вписался в общий смысл песни, - говорит Рома Зверь. – Сначала был придуман проигрыш без текста, который разбавлял песню. И потом, когда я задумался о видеоряде, пришла в голову мысль взять отрывок из «Палаты №6»».



«Звери» - «Друзья по палате»

Материал записывался новым составом музыкантов: за гитарные партии отвечает Герман Осипов, ритм-секция представлена в лице барабанщика Валентина Тарасова и бас-гитариста Кирилла Афонина, за клавишными Вячеслав Зарубов, вокал - Рома Зверь.

Валерий Полиенко, Виктор Бондарев и Рома Зверь – константа, которая на всех альбомах группы «Звери» отвечает за смысловую нагрузку. Тексты песен группы «Звери» – это всегда литературные игры, которые цепляют слушателя и мгновенно разлетаются на цитаты, - говорится в пресс-релизе альбома.

Рома Зверь рассказал, что текст песни «Сразу» дорабатывали во время записи, громкую «Идите к черту» музыкант относит к категории «классический рок-н-ролл на одном аккорде», а вот лирический герой песни «Весело» рассказывает о загадочном состоянии человека в замкнутом пространстве. И только песня «Танцуй-2» расставляет все по местам, возвращая слушателей в легкое и беззаботное состояние.

Трек-лист альбома «Друзья по палате»:



1. Разум

2. Сразу

3. Идите к черту

4. Весело

5. Танцуй-2

Релиз EP на iTunes состоялся 15 сентября, московским зрителям группа представит «Друзей по палате» уже 17 октября в клубе «16 Тонн».

Этой осенью «Звери» задали себе большой темп. Недавно Рома Зверь презентовал автобиографию «Солнце за нас», где откровенно рассказал о своем творческом пути. А в конце года – 7 декабря – фронтмен на сцене клуба Stadium отпразднует свое сорокалетие, на следующий день «Звери» отыграют концерт в Санкт-Петербурге в ДК «Юбилейный».