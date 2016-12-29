Аида Гарифуллина споет в БЗК с ГАСО

Дирижировать оркестром будет известный немецкий дирижер Йохен Ридер. В программе концерта – арии и романсы русских и зарубежных композиторов: П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Верди, Дж. Пуччини.



Аида Гарифуллина

Солистка Венской оперы и Мариинского театра, приглашенная солистка лучших концертных площадок мира – Аида Гарифуллина сравнительно недавно взошла на музыкальный олимп и уже зарекомендовала себя как яркая исполнительница с неповторимым голосом. Она – желанный гость на ведущих мировых музыкальных фестивалях, гала-представлениях и концертах. Только за последний год состоялись выступления в Wigmore Hall (Лондон), Musikverein (Вена), на дрезденском (Semperopernball) и Венском оперных балах, Зальцбургском фестивале, на концерте в Париже в честь Дня взятия Бастилии. Аида также приняла участие в американском турне с маэстро Андреа Бочелли.

Трепетность, мягкость, особая теплота и глубина голоса Аиды Гарифуллиной не могут оставить равнодушными слушателей. Ее исполнение всегда отличает безупречный вкус, чувство стиля, а также сдержанность в выражении чувств. Все перечисленное в сочетании с внешней красотой, молодостью и обаянием делают неотразимыми образы ее героинь. В феврале грядущего года сопрано Аиды Гарифуллиной сможет насладиться и московская публика. Также в феврале 2017 года состоится мировая премьера дебютного альбома Аиды, выпущенного лейблом Decca Records.

Это будет первое выступление Аиды на московской сцене. «Я испытываю невероятную радость и волнение от предстоящего выступления! – признается Аида. – Вот уже более века на сцене Большого зала консерватории выступают выдающиеся музыканты мира. Многие из них называют этот зал лучшим и даже самым любимым. Все это так. Но для меня существенно и другое: у этой сцены особый статус! Она исторически была связана с процессами формирования эталонных традиций великой русской музыкальной культуры. Вместе с тем, в Москве самая взыскательная, искушенная публика. И для меня признание этого зала равноценно победе на самом престижном международном конкурсе. Я хочу пройти это радостное испытание!»

Дирижировать ГАСО им. Е. Ф. Светланова в этот вечер будет знаменитый немецкий дирижер Йохен Ридер. Маэстро Ридер часто выступает с всемирно известными оркестрами по всему миру, включая Королевский филармонический оркестр, Лондонский филармонический оркестр, Пражский симфонический оркестр, Национальный оркестр Бельгии, Симфонический оркестр венской Фольксоперы, Базельский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Пражского радио и другие. Отметим, что Йохен Ридер ранее уже приезжал в Москву. В 2013 году в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на концерте немецкого тенора Йонаса Кауфмана Йохен Ридер также дирижировал Государственным академическим симфоническим оркестром России.

После выступления в Москве Аида Гарифуллина и Госоркестр имени Е. Ф. Светланова дадут концерт в столице «Татнефти» – городе Альметьевске. Дирижирует концертом Йохеан Ридер. Вечер состоится 26 февраля в концертном зале «Нефтьче» при поддержке компании «Татнефть».

Аида Гарифуллина родилась и выросла в Казани. Первые уроки музыки она получила от своей мамы Ляйли Ильдаровны, дирижера хора, – именно мама вдохновила Аиду стать оперной певицей. Затем Аида училась в Высшей школе музыки в Нюрнберге и в Университете музыки и исполнительского искусства в Вене.

В 2013 году российская певица-сопрано Аида Гарифуллина выиграла международный конкурс Operalia. С 2013 по 2016 г. она является солисткой Венской оперы и выступает в образе таких героинь, как Мюзетта («Богема»), Сюзанна («Свадьба Фигаро»), принцесса Евдоксия («Иудейка»), Эльвира («Итальянка в Алжире»), Адина («Любовный напиток»), Церлина («Дон Жуан») и Норина («Дон Паскуале»).

В России Аида была солисткой Мариинского театра, где исполняла партии Джильды, Сюзанны, Адины, а также Наташи в «Войне и мире» – опере, поставленной режиссером Грэмом Виком, с прямой трансляцией в мировые кинотеатры.

В сезоне 2016/2017 Аида вернется в Венскую оперу для участия в постановках «Любовного напитка» и «Риголетто» и впервые споет главную партию в «Ромео и Джульетте» с Пласидо Доминго в качестве дирижера. Новый сезон также принесет Аиде дебют в Парижской опере, где она исполнит главную роль в «Снегурочке». В новом сезоне Аиду можно будет увидеть на многих концертах, торжествах и гала-представлениях, включая Дрезденский Адвент-концерт, сольные концерты в пражском Smetana Hall и Московской консерватории, два гала-концерта с Дмитрием Хворостовским на фестивале Grafenegg, концерт с Лоуренсом Браунли в Театре Елисейских полей и возвращение в Wigmore Hall.

В следующих сезонах Аида дебютирует в Метрополитен-опере (Нью-Йорк), а также на сцене Большого театра Liceu (Барселона), где исполнит партию в «Ромео и Джульетте». Кроме того, артистка продолжит выступать в Парижской опере и Венской государственной опере, участвовать в концертах и фестивалях.

Немецкий дирижер Йохен Ридер родился в 1970 году в Рейнланд-Пфальцe. Карьера классического дирижера привела Ридера в Цюрихский оперный театр, где состоялось его знакомство со звездным тенором Йонасом Кауфманом. За годы совместной работы они выступили в Королевском фестивальном зале в Лондоне, в Smetana Hall в Праге, в Эссенской филармонии, во Дворце искусств в Брюсселе, в Сеульском центре искусств в Южной Корее, на Фестивале Менухина в Гштааде, в Королевском оперном театре Омана (Royal Opera House Muscat), в Сиднейском оперном театре и на других известных площадках мира.

Яркими музыкальными событиями 2015 года, при участии Йохена Ридера, стали концерты в Берлинской филармонии, филармониях Кельна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгартa, Баден-Бадена, в Концертном доме Вены и Театре на Елисейских полях в Париже. В 2015 году Ридер дебютировал в театре «Ла Скала» в Милане. Йохен Ридер дирижирует лучшими оркестрами по всему миру, включая Королевский филармонический оркестр, Лондонский филармонический оркестр, Пражский симфонический оркестр, Национальный оркестр Бельгии, Симфонический оркестр венской Фольксоперы, Базельский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Пражского радио и другие.