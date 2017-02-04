Аида Гарифуллина выпустила альбом «Aida»

Альбом , в который вошли визитные фрагменты оперных шедевров разных эпох, выпущен лейблом Decca (Universal Music).

Всего на альбоме представлено 15 композиций, включая фрагменты и арии из оперы "Садко" Н.Римского-Корсакова, романсы П.И.Чайковского, вокализы С.Рахманинова и другие знаковые музыкальные отрывки.

Успех сопутствовал Аиде Гарифуллиной весь год: певица собрала овации на сцене Венской оперы и во время открытого концерта в Париже, публика также рукоплескала оперной диве во время совместных гастролей с Андреа Бочелли. Среди прочих успехов Аиды стоит отметить работу в кино – Гарифуллина появилась в картине «Florence Foster Jenkins», где исполнила роль Лили Понс.