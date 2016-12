Burning Bright (Field On Fire) станет частью следующего релиза команды, который под названием Not The Actual Events будет выпущен 23 декабря.

Коллектив Nine Inch Nails был основан Трентом Резнором в 1988 году в Кливленде (штат Огайо). Композиции группы использованы в качестве саундтрека к таким фильмам, как «Шоссе в никуда» Дэвида Линча и «Спасти планету» Леонардо Ди Каприо.