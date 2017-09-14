Animal ДжаZ презентовал «Счастье» и розыгрыш

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Группа Animal ДжаZ презентовала новый сингл «Счастье» на всех цифровых площадках.

В день премьеры группа объявила розыгрыш уникального приза. Необходимо поделиться постом о сингле из группы Animal ДжаZ Вконтакте на своей стене. 20 сентября музыканты выберут победителя с помощью генератора случайных чисел и подарят ему оригинальный рисунок от автора обложки Ани Эйфель.

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