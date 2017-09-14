Animal ДжаZ презентовал «Счастье» и розыгрыш

Группа Animal ДжаZ презентовала новый сингл «Счастье» на всех цифровых площадках. РокНовостиВ день премьеры группа объявила розыгрыш уникального приза. Необходимо поделиться постом о сингле из группы Animal ДжаZ Вконтакте на своей стене. 20 сентября музыканты выберут победителя с помощью генератора случайных чисел и подарят ему оригинальный рисунок от автора обложки Ани Эйфель. Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/track/36948625'>Счастье</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/188970'>Animal ДжаZ</a> на Яндекс.МузыкеБыстрый поиск: Animal ДжаZ Добавить комментарий
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