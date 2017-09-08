Арбитраж взыскал 566 тыс рублей за исполнение произведений Резника

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг», входящего в Warner Music, взыскал с ЗАО «Планета Плюс» 566 тысяч рублей компенсации за незаконное публичное исполнение 13 музыкальных произведений Ильи Резника в рамках концерта «Творческий вечер Раймонда Паулса».

Об этом РАПСИ сообщил партнер юридической фирмы «Семенов и Певзнер» Виталий Крец, представляющий в суде интересы истца. Ответчик являлся организатором концерта, состоявшегося 20 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге.



Илья Резник

Музыкальное издательство требовало взыскать с ответчика компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. ЗАО «Планета Плюс» настаивало на том, что авторское вознаграждение было выплачено им в полном объеме в РАО.

По данным представителя «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг», в ходе рассмотрения дела выяснилось, что в спорный период времени репертуар Ильи Резника был изъят из управления РАО. В то же время ответчик не уплачивал вознаграждение за использование музыкальных произведений автора. Более того, отметил Крец, издательство предупреждало организатора о данном обстоятельстве, однако ЗАО «Планета Плюс» предупреждения проигнорировало.

«Мы удовлетворены решением арбитражного суда. Надеемся, что практика противоправного использования произведений будет скорректирована и организаторы концертов впредь будут соблюдать правила», — подчеркнул представитель «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг».