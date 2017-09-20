Балунов готовит аудиоспектакль по книге «Король и Шут»

Между Купчино и Ржевкой», в создании которого приняли участие знаменитые актеры и дикторы Сергей Чонишвили, Роман Волков и другие.

«Мы надеемся, что аудиокнига будет доделана к концу года. И как говорит наш режиссер, новый год наши поклонники встретят в наушниках. Скачать её можно будет на сайте kroogi.com и, поскольку, задачей нашей книги является сохранение и приумножение гармонии во всем мире, то распространяться она будет совершенно бесплатно. Впрочем, там будет кнопочка и если кто-то захочет поддержать наш проект – мы будем рады», - рассказал НСН артист.

По словам Александра Балунова, озвучить вторую книгу о группе «Король и шут» он тоже планирует.