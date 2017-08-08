Дочь Горшенева исполнила песню «Короля и Шута»

В день его памяти она исполнила одну из известных песен коллектива, который он возглавлял, пишет Репроодуктор. Сегодня опубликована качественная видеозапись исполнения этого произведения.

Маленькая Саша Горшенёва исполнила песню «От женщин кругом голова». Помог ей в этом Андрей Князев, который и представил дочку своего коллеги публике. Выступление, о котором идет речь, состоялось в петербургском ДС «Юбилейный» 19 июля 2017 года.

Видеозапись выступления Саши Горшеневой опубликовал на своём официальном Youtube-канале Александр «Балу» Балунов. Съёмку сделали Дмитрий Быстрицкий, Александр Бровко и Дмитрий Мошкович.