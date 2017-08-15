Басту обязали выплатить Децлу 350 тысяч рублей

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на«Интерфакс», соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону.

«В остальных требованиях истца отказать», – заявил представитель суда.

Рассматривалось четыре иска по защите чести и достоинства Толмацкого к Вакуленко, иски были объединены в одно производство.

Защита истца ходатайствовала о штрафе и признании серии оскорблений.

Ранее сообщалось, что Толмацкий требовал взыскать с Вакуленко несколько миллионов рублей за оскорбления, которые были обнародованы в интернете. В ответ Баста предложил опровергнуть свои слова, если Децл документально докажет, что он не гермафродит.