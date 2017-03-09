Богушевская перенесла концерты из-за сложного перелома

Подробностями Ирина поделилась в соцсетях.



Ирина Богушевская

"Итак, все тайное стало явным.

Вчера на концерте в Доме кино брильянты, что сверкали у меня на гипсе на правой руке, были, конечно же, фальшивые. А вот перелом под ним был и есть самый настоящий. Двойной, осколочный. И срастается он немножко не так, как хотелось бы. Поэтому завтра после КТ будет решаться вопрос об открытой репозиции – то бишь, об операции. И если делать её, то делать надо срочно.

И поэтому мы ПЕРЕНОСИМ «ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ» с 11-12 марта на 15-16 апреля! Ну потому что спеть концерт с травмой, в гипсе и на обезболивающих я еще могу, хоть это было и непросто. очень.

А вот выходить на детский концерт сразу после операции – мне прям слабо. И по здоровью, и потому, что взрослые ещё могут посмеяться, когда человек с гипсом выходит на сцену и поёт «В темно-синем лесууу, где трепещут осины», - а дети могут просто не понять, зачем тетенька в повязке вообще нужна на сцене."