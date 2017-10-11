BrainStorm и Марина Кравец показали видео «Как я искал тебя».

После успешного сотрудничества с Би-2, Кастой и Евгением Гришковцом и группой Бигуди, латышские музыканты не торопились записывать дуэты, и публика достаточно долго томилась в ожидании новых тандемов. Сингл «Как я искал тебя», с которого BrainStorm решили стартовать в новый альбомный период, был записан при участии Марины Кравец – резидента обновленного Comedy Club и вокалистки. Накануне в официальных сетях артистов появилось трогательное и романтичное лирик-видео на песню, собранное из фото, сделанных в Риге в сентябре во время записи песни.

Марина Кравец: «С ребятами из BrainStorm мы познакомились ещё в 2009 году, когда они были гостями на радио в Санкт-Петербурге, где я тогда работала ведущей. Правда, как оказалось, об этой встрече помню только я... Но, несмотря на это, их музыку я очень люблю, и теперь, подпевая их песням, смогу подпевать ещё и себе! Ребята классные, и я очень рада нашему творческому тандему!»

Ренарс Кауперс, фронтмен BrainStorm: «Все участники BrainStorm большие поклонники творчества Марины. И, так как мы иногда пересекались во время гастролей в самолетах, то однажды набрались смелости и предложили Марине сделать совместную песню. К нашей большой радости она сказала «да», и вот в мире стало больше на одну красивую романтичную песню, с которой можно начать отличное утро».

Выпуск альбома, в который войдет композиция «Как я искал тебя», запланирован на весну 2018 года. До официального релиза музыканты обещают удивить поклонников сразу несколькими неожиданными премьерами. Для работы над новым материалом BrainStorm пригласили молодых шведских продюсеров Повела Олссона (Povel Olsson) и Девида Ларсона (David Larson), которые будут сопровождать группу во время осеннего и весеннего тура по России и СНГ.