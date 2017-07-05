Celine Dion разделась для фотосессии

Селин Дион нечасто эпатирует публику: ее интервью всегда сдержаны, а «Инстаграм» посвящен преимущественно творчеству певицы. Однако ради фотосессии для известного журнала женщина нарушила свои принципы и полностью обнажилась. Кадр произвел настоящий фурор среди ее поклонников, ведь артистка находится в идеальной физической форме.



Селин Дион

«Она настоящая королева», «Это невероятно красивое фото, очень элегантное», «Какая фигура! Селин выглядит великолепно», - публикует мнение фанатов Starhit.

Певица присутствует в кадре одна, прикрывая грудь руками. Фанаты Дион отметили, что у нее идеально ровная кожа без единой морщинки. Своей порции комплиментов удостоились и стройные ноги звезды. Напомним, в этом году канадской диве исполнилось 49 лет, но фанаты не устают отмечать, что их кумир выглядит гораздо моложе своего возраста.

Пикантный снимок был сделан в Париже, в одном из местных отелей. Сама фотосессия посвящена личному стилю артистки. Селин прибыла в столицу Франции ради того, чтобы посетить Неделю высокой моды. Звезда побывала на нескольких показах, где неизменно собирала комплименты по поводу своего безупречного внешнего вида.

Фигуру канадской исполнительницы поклонники всегда считали идеальной. Им вторили и модные специалисты: Селин Дион неоднократно называли одной из самых привлекательных женщин своего времени. Сама артистка предпочитает подчеркивать свою стройность при помощи элегантных луков: в ее гардеробе преобладают целомудренные платья и эффектные комбинезоны. Сейчас артистка очень много выступает, подтверждая в интервью, что работа на сцене — один из лучших способов поддерживать себя в форме.