Дмитрия Когана похоронили на Троекуровском кладбище

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался в Москве 29 августа на 39-м году жизни. Прощание с ним состоялось в Камерном зале Дома музыки.



Дмитрий Коган

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки имени Гнесиных. Коган с шести лет начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.