Джаред Лето сыграет Хью Хефнера в биографическом фильме

Об этом сообщает РИА Новтси со ссылкой на Hollywood Reporter.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в конце сентября в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких, кончину Хефнера подтвердил представитель Playboy Enterprises.

"Когда он (Лето — ред.) услышал, что я получил права на историю Хефа, он сказал мне: "Я хочу сыграть его. Я хочу понять его". И я реально считаю, что Джаред сможет сделать это. Он один из лучших актеров современности", — рассказал режиссер Бретт Рэтнер, который будет снимать картину.

В апреле Рэтнер пригласил Лето в особняк Playboy на премьеру телепрограммы American Playboy: The Hugh Hefner Story, которая стала одновременно празднованием дня рождения Хефнера — 9 апреля ему исполнился 91 год. Тогда режиссер надеялся познакомить актера с магнатом, которого ему предстоит сыграть, однако именинник испытывал проблемы со здоровьем и не вышел к гостям.