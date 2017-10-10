Экс-солистка «Блестящих» показала первенца

Певица скрывала свою беременность и рождение ребенка около полугода. Несколько лет назад артистка интриговала кадрами в белом платье, но так и не сообщила, действительно ли вышла замуж за избранника.

A post shared by anastasia osipova (@a_osipova) on Oct 8, 2017 at 7:03am PDT

«Мой круассанчик. 6 месяцев» - подписала фото Осипова.

Как рассказывала близкая подруга певицы в интервью «СтарХиту», с будущим отцом ребенка Анастасия познакомилась на одном из выступлений группы четыре года назад.

«Его зовут Саша, ему 30 лет, работает ведущим юристом в банке. Они познакомились прошлым летом, когда «Блестящие» пели на вечеринке. Через пару дней Саша отыскал телефон Насти, позвонил и пригласил на свидание. В феврале, когда после новогоднего «чеса» у Насти появилось свободное время, на месяц увез ее путешествовать по Европе», - рассказала подруга Осиповой. Сама певица старалась не афишировать личную жизнь

«Да, мое сердце занято. Я счастлива – это все, что я могу пока сказать», - заявляла тогда журналистам исполнительница.