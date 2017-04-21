Солистка «Блестящих» готовится стать мамой

Надя Ручка и ее гражданский муж Денис готовятся стать родителями. Сейчас певица находится на пятом месяце. О своей беременности артистка узнала в канун нового года, и это стало дня нее приятной неожиданностью. С Денисом они встречаются почти три года. И незадолго до приятной новости о будущем малыше, молодой человек сделал Наде официальное предложение. Не так давно пара закончила грандиозный ремонт в квартире. Но, похоже, что ремонтные хлопоты ждут их снова - теперь необходимо оборудовать детскую для звездного первенца.



Надя Ручка и Денис

«Я точно знаю, что именно сейчас я готова к материнству. Видимо, мы чувствует это на подсознании и это чудо происходит с женщиной в тот момент, когда рядом появляется любимый человек, с которым ты готова быть всю жизнь. Мы с Денисом очень счастливы», - прокомментировала Надя Ручка.