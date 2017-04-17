Эрнст: России не грозит отстранение от «Евровидения 2018»

Об этом Константин Львович рассказал в интервью газете Коммерсантъ.

"Огромный рейтинг, который обеспечивает внимание к этому событию. Внимание, которым это событие обязано Первому каналу. В первые несколько лет никто не хотел смотреть "Евровидение". Но нам казалось, что это правильно, что это соответствует времени - участвовать в общеевропейском процессе, смотреть нечто вместе с 100 млн других европейцев, посылать на конкурс своих участников", - сказал Эрнст.

"Мы платим взнос за членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Непосредственно за участие в конкурсе мы еще не платили и, соответственно, платить не будем", - добавил гендиректор Первого канала.



Константин Эрнст

Также Эрнст прокомментировал правило об отстранении от участия в "Евровидении" страны, не транслировавшей конкурс в предыдущем году.

"Такое правило существовало. Но так как мы не будем участвовать механистически в нарушении правил Европейского вещательного союза, то на нас это не распространяется".

"По правилам «Евровидения» страна-организатор должна обеспечить получение въездных виз участником и сопровождающей его делегацией. То, что произошло, это беспрецедентный случай за все 62 года истории конкурса. Мне очень жаль, что «Евровидение» пошло на поводу у украинской власти", - добавил Эрнст.