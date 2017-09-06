F.P.G. пригласили поклонников к участию в съемках клипа

Короткое видеообращение Антона «Пуха» Павлова было опубликовано на днях на официальном Youtube-канале группы F.P.G. Музыкант не стал раскрывать подробностей сюжета новой видеоработы, ограничившись лишь призывом присоединиться, пишет Репродуктор.

На текущий момент известно лишь о том, что клип будет снят песню из нового сингла коллектива. Снять видео музыканты рассчитывают при финансовой поддержке поклонников, к которым и обращаются с просьбой оказать содействие.

Сбор средств на съёмки нового клипа F.P.G. проходит на официальном сайте коллектива. Музыканты предлагают перечислять им суммы от 100 до 35 000 рублей за вознаграждение. Бонусами для поклонников станут благодарности, приглашения на концерты, указания в титрах. Самый дорогой сувенир – гитара Димастого.

Новый сингл группы F.P.G. носит название «Злой рок». Его релиз запланирован на сентябрь 2017 года. Презентация этой работы в Москве состоится 22 сентября на сцене ГлавClub-а.