«Злой рок» оставил солиста FPG без штанов

«Идея клипа максимально проста: мы играем и поем рок во фраках. Сам съемочный процесс занял у нас чуть меньше суток. Больше времени у нас просто не было, но в эти сутки уложилась целая жизнь. Это была безумная ночь. Мы успели найти микрофон в спящем городе, shure 55, как у Элвиса Пресли, купить лампы для декораций, построить декорации. Мои любимые кожаные штаны, пережившие не один десяток концертов, на мне буквально рассыпались, я заклеивал их скотчем. Это было очень круто. Незабываемо круто», - признался НСН артист.

По словам Антона Пуха, в скором времени команда снимет еще один видеоролик на песню с будущего сингла, презентация которого состоится в столице 22 сентября.