«Геликон» открывает новый 28-й сезон

Знаменательно, что сбор труппы Дмитрий Бертман начал в зале «Стравинский» с поздравления Владимира Ивановича с днем рождения — ему 5 августа исполнилось 85 лет. Под аплодисменты зрительного зала худрук «Геликона» вручил Владимиру Федосееву красивейшую икону Георгия Победоносца. Юбилейный же вечер дирижера пройдет в театре 14 октября, когда на сцене зала «Стравинский» объединятся два мощных коллектива: Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского и симфонический оркестр театра «Геликон-опера».



Дмитрий Бертман и Владимир Федосеев

По традиции, Дмитрий Александрович сначала говорил о деятельности театра в прошедшем сезоне, которая оказалась более чем насыщенной и весьма разнообразной, а порой и неожиданной, но всегда интересной и значимой. Конечно, обо всей жизни театра в ее крупных и более мелких проявлениях рассказать не получится. Отберем более крупные.

Было сыграно 285 спектаклей, среди них пять премьер: уже упоминавшаяся «Турандот», «Семь смертных грехов» К. Вайля, современная опера А. Маноцкова «Чаадский» и Трубадур» Верди. Не забыл театр о юных зрителях, подготовив для них мюзикл А. Покидченко «Школа снегурочек». После возобновления на сцену зала «Стравинский» вернулись значимые для театра спектакли: «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, «Севильский цирюльник» Россини, «Распутин» Дж Риза, «Сибирь» У. Джордано и «Фальстаф» Верди.

Театр провел церемонии вручения премий «Золотой луч», Glamour «Женщина года», концерты «Эйфман-гала», «Розовский –Шоу-80», оркестра Корпуса Карабинеров (Италия), балета «Пиксель» из Франции, а традиционные «Мальчишник» и «Девичник» геликоновцы организовали вместе с Театром им. Евг. Вахтангова. Родился на Большой Никитской и «Рождественский оперный бал», который станет постоянным проектом театра. В Белоколонном зале княгини Шаховской в течение сезона солисты театра Елена Семенова, Марина Карпеченко, Дмитрий Скориков радовали зрителей сольными концертами. Свою сольную программу представила пианистка Наталья Арутюнова, стоявшая у истоков «Геликона».

На протяжении нескольких лет театр «Геликон» и Эстонию связывают прочные творческие контакты. Получив новое роскошное здание, Дмитрий Бертман пригласил труппу Эстонской национальной оперы в «Геликон» в рамках обменных гастролей. «Геликон» выезжал в Таллинн, где показал на сцене театра «Эстония» «Царскую невесту» Римского-Корсакова и провел Гала-концерт «Дуэт двух столиц». Эстонцы привезли в Москву «Фауста» Гуно в постановке Д. Бертмана, балет «Гоблин» Э.Тубина, и концерт «Дуэт двух столиц». Солисты «Геликона» в апреле участвовали в «Днях Москвы в Дюссельдорфе» (Германия) и Фестивале Камерной оперы в Петербурге, где представили оперу Моцарта «Мнимая садовница». В июле труппа выезжала в Сибирь. В Тюмени коллектив показал оперетту И. Штрауса «Летучая мышь», а на ежегодном Фестивале «Лето в Тобольском Кремле» — оперу У. Джордано «Сибирь».

Ярким событием сезона стало участие «Геликона» в Третьем международном музыкальном фестивале П. И. Чайковского в Клину, организованном Правительством Московской области в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». Солисты и оркестр театра дали роскошный концерт с участием мировой звезды оперной сцены Красимиры Стояновой, пианиста Дениса Мацуева и дирижера Александра Сладковского.

В третий раз в театре прошел Международный конкурс молодых оперных режиссеров «НАНО-ОПЕРА», а в конце июня свои сценические площадки театр выделил участникам финального тура крупнейшего Международного конкурса оперных певцов «Бельведер» им. Ганса Габора (Австрия).

Весь год в Белоколонном зале княгини Шаховской работал проект «Открытый университет академика Лейлы Адамян, организованный совместно с театром и продолжающий традицию культурных программ и мероприятий для медиков Москвы. Также ко Дню их профессионального праздника был организован Фестиваль искусств «Болящий дух врачует песнопенье», который проходил на территории Первой градской больницы им. Н. И. Пирогова.

28-й сезон 2017/2018 открылся 31 августа последней премьерой — оперой «Трубадур» Верди. За дирижерским пультом — Владимир Федосеев. Так что же нас ждет впереди?



На открытии сезона

Осенью 2017 г. «Геликон» гостеприимно откроет свои двери для российских театров - участников Второго Всероссийского фестиваля «Видеть музыку», который проведет Ассоциация музыкальных театров России и Министерство культуры РФ. 27 сентября — «Кармен» Бизе Петербургского Детского музыкального театра «Зазеркалье»; 17 октября — «Дон Жуан» Моцарта «Санктъ-Петербургъ -Оперы» и 18 октября — мюзикл «Ползунов» Е. Терехиной Алтайского театра музкомедии. Сам «Геликон» 5 октября представит на фестивале «Видеть музыку» «Садко» Римского-Корсакова.

16 и 17 ноября в зале «Стравинский» выступит Национальный балет Марселя, а 2 и 3 декабря — Джессика Ланг Данс из США — участники Международного фестиваля DanceInversion, одного из главных российских событий в области современного танца, организованного Большим театром и Музыкальным театром им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Первая премьера нового сезона, а их будет семь, пройдет 24 ноября. Режиссер Дмитрий Бертман и дирижер Евгений Бражник представят новую сценическую редакцию оперы Чайковского «Мазепа». Новая редакция ожидает и «Пиковую даму» Чайковского, которую зрители увидят 9 декабря. Дирижировать будет Владимир Федосеев.

Две новые постановки готовятся для юных зрителей. «В гостях у оперной сказки» (режиссер Илья Ильин, дирижер Валерий Кирьянов) появится уже в сентябре. На премьеру семейного мюзикла «Сон в зимнюю ночь», которую сочинил композитор Александр Покидченко (режиссер Илья Ильин) «Геликон» позовет детишек и их родителей 27- 30 декабря 2017 и 3- 8 января 2018.

Большой сюрприз ожидает слушателей 2 февраля 2018 г. Впервые на сцену зала «Стравинский» в моноопере Ф. Пуленка «Человеческий голос» выйдет народная артистка России Тамара Гвердцители. В мае-июне состоятся две премьеры. Зал «Стравинский» ожидает совместная постановка «Геликона» с дюссельдорфским театром «Deutsche Oper am Rhein» — «Золотой петушок» Римского-Корсакова с дуэтом постановщиков Владимира Федосеева и Дмитрия Бертмана. Затем в Белокаменном зале княгини Шаховской появится «Алеко» Рахманинова (режиссер Ростислав Протасов, дирижер Валерий Кирьянов). Кстати, этот зал откроет новый сезон 21 сентября спектаклем «Кофейная кантата» Баха, который теперь всегда будет проходить в этих исторических стенах. Здесь же 30 ноября в рамках совместного проекта «Послы культуры» «Геликон-опера и Опера Монреаля дадут концерт молодые канадскиеи российские певцы. Такой же концерт пройдет в Монреале.

Еще одна премьера 1 февраля 2018 состоится в зале княгини Шаховской — Вечер одноактных опер, в который войдут «Служанка-госпожа» Дж. Перголези и «Телефон» Дж. Менотти. Все новогодние праздники поклонников «Геликон-оперы будет радовать любимица публики «Летучая мышь» И. Штрауса.

В новом сезоне театр запланировал множество проектов. Уже 28 сентября зрителей ждет встреча со звездой российской поп-этники Мариной Девятовой, которая представит программу «Дороги счастья». Вместе с певицей на сцену зала «Стравинский» выйдут солисты «Геликона» и артисты «Шоу –балета «ЯR-dance». 18 и 19 ноября пройдут киноконцерты «Незабытая мелодия», посвященные 90-летию со дня рождения замечательного режиссера и большого друга театра Эльдара Александровича Рязанова. Будет организована выставка, на которой будут представлены личные вещи и уникальные экспонаты из коллекции режиссера. 25 декабря вновь состоится «Рождественский оперный бал».

14 февраля ко Дню всех влюбленных готовится концерт «Любовь навсегда!». Также пройдут традиционные «Мальчишник» (23 февраля) и «Девичник» (8 марта). 15 марта 2018 в день 100-летия выдающейся певицы и педагога Зары Александровны Долухановой ее ученица солистка «Геликона» Мария Масхулия позовет на специальную программу в Зал княгини Шаховской. В абонемент Московской консерватории «Геликон-опера» представляет…» войдут две программы: 21 февраля «Верди-гала», 25 апреля «Гершвин-гала».

Не обойдется и без гастролей. В октябре «Геликон» совместно с «Золотой маской» отправится в Эстонию. В городе Силламяэ солисты представят эстонским зрителям гала-концерт. 15 октября в Русском театре в Таллинне пройдет европейская премьера спектакля «Доктор Гааз» А. Сергунина на либретто Л. Улицкой в постановке Д. Азарова. В мае-июне 2018 театр уедет на большие гастроли в Сибирь по маршруту: Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Тобольск. Летом коллектив по-прежнему будет участвовать в Международном фестивале «П.И. Чайковский в Клину» и в программе «Русская опера у стен монастыря» в рамках программы Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Сбор труппы завершился приглашением Дмитрия Бертмана на фуршет. Всегда геликоновские фуршеты отличаются изысканностью и разнообразием . На этот раз было что-то особенное — угощение готовили артисты. Не знаю, кто победил в конкурсе кулинаров, но торты Марии Масхулии шоколадный с орехами и медовик запомнятся мне на всю жизнь.

Елизавета ДЮКИНА