Конкурс «Бельведер». Главное — ангажемент

Конкурс был создан в 1982 году замечательным человеком и высочайшим профессионалом Гансом Габором. Венгр по национальности и дирижер по профессии, он в 1946 году бежал из Будапешта без документов, с рюкзаком, в котором были две партитуры. Судьба его хранила, он успешно добрался до Вены, где в подвале бывшего кинотеатра организовал Венскую Камерную оперу, которую, к сожалению, недавно прикрыли. В творческом багаже Ганса было много прекрасных дел, в том числе проект «Моцартовские сезоны в парке Шёнбрунн», которые превратились в знаменитый ныне музыкальный фестиваль. В 1982 году в Вене появился Международный конкурс оперных певцов «Бельведер». Думая о судьбе молодых вокалистов, Габор сразу решил сделать его отличным от всех других вокальных состязаний. Он ввел в жюри не певцов, музыковедов и дирижеров, а людей, которые могут дать певцам работу — директоров и художественных руководителей театров со всего мира, крупнейших менеджеров и агентов.

После смерти Ганса Габора его дело подхватила жена Изабелла Габор, которая является президентом конкурса, а его гендиретором — Хольберг Блек. 30 лет конкурс проходил в Вене, а вот уже шестой год он путешествует по разным странам. Изменились и требования к певцам. Ныне члены жюри не только слушают голос — это главное, но и смотрят на то, как выглядит певец, как двигается, как чувствует сцену и понимает своего героя.

Сегодня «Бельведер» — один из самых известных конкурсов в мире с отборочными турами в семидесяти городах мира на всех континентах. За последние годы в нем приняли участие более тысячи человек. Среди победителей конкурса много певцов, выступающих на лучших оперных сценах мира: Николас Броунли (США), Анжела Георгиу (Румыния), Элина Гаранча и Эгилс Силиньш (Латвия), Претти Енде (ЮАР). В числе лауреатов и россияне: Ирина Лунгу, солистка Большого театра Марина Мещерякова, которая начинала свою карьеру в «Геликоне», солист «Новой оперы» Илья Кузьмин, ведущие солисты «Геликона» Станислав Швец, Ирина Самойлова…

«Геликон-оперу» и «Бельведер» связывают давние партнерские отношения — отборочные туры не раз проходили в «Геликоне», художественный руководитель театра Дмитрий Бертман 15 раз был членом жюри. Как только театр после реконструкции получил уникальное помещение с несколькими сценами, он тут же пригласил к себе уже 36-й конкурс. «Бельведер» прошел в Москве благодаря встрече осенью прошлого года Президента конкурса Изабеллы Габор с Президентом России Владимиром Путиным на Международном культурном форуме, и поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

С мая по июнь 2017 года прошли по всему миру 70 отборочных туров, включая Москву, Петербург и Иркутск, в которых приняли участие 1124 певца. До финальных туров в Москве добрались 139 человек.

В оперном жюри конкурса под председательством Джона Мордлера (Президент Оперы Монте-Карло, Монако) работали худрук «Геликона» Дмитрий Бертман, Ольга Капанина ( кастиг директор оперной труппы Большого театра), руководители крупнейших оперных театров мира: Петер Катона (Королевская опера «Ковент-Гарден», Лондон), Джоан Матабош (Театр «Реал», Мадрид), Кристоф Мейер (Немецкая опера на Рейне, Дюссельдорф), Гай Монтавон (Театр Эрфурта), Дэвид Аглер (Вексфордский оперный фестиваль), Кристина Шепельман (Гранд Опера «Лисеу», Барселона), Бьорд Петерс ( Дрезденская государственная опера), Кристоф Сеферле (Немецкая опера, Берлин), Майкл Вильямс (Опера Кейптауна, ЮАР), Мелисса Вегнер («Метрополитен-опера», Нью-Йорк), Дайана Зола (Гранд Опера Хьюстона).

В полуфинал жюри пропустило половину конкурсантов — 59. Участниками финала стали 15 певцов: четверо из России, двое из Испании, по одному из Австралии, Республики Беларусь, Бразилии, Чехии, Хорватии, Сербии, ЮАР, Южной Кореи и США. Уровень конкурса был высоким. Я была солидарна с членами жюри, кроме одной участницы Оксаны Секериной из Ханты-Мансийска. Она ничем не порадовала - ни красотой своего сопрано, ни актерской харизмой, ни трактовкой своих героинь. Очень скучно и как-то безразлично спела в финале арию Иоланты из одноименной оперы Чайковского. Остальные конкурсанты выступили ярко и запомнились своей индивидуальностью, превратив финал «Бельведера» в эмоциональный оперный концерт, который прошел в зале «Стравинский»в сопровождении оркестра «Геликона» под управлением народного артиста России Евгения Бражника, одного из лучших театральных дирижеров Москвы, очень чуткого музыканта.

Прозвучала Увертюра к опере Глинки «Руслан и Людмила», сразу создав праздничную атмосферу вечера. Конкурс приветствовали заместитель министра культуры России Александр Журавский и заместитель Мэра Москвы Леонид Печатников, который зачитал Приветствие Мэра Москвы Сергея Собянина участникам, организаторам и гостям 36-го Международного конкурса оперных певцов им. Ганса Габора.

Мощный и в то же время выразительный бас продемонстрировал представитель Республики Беларусь Александр Рославец в арии Банко из оперы Верди «Макбет». У него отличная вокальная школа, которую он получил в Петербургской консерватории у знаменитого баса Николая Охотникова. Затем он прошел Молодежную оперную программу Большого театра. Сейчас поет в Гамбургской опере. Посланник Австралии китайского происхождения Канг Ванг показал в арии Рудольфа из «Богемы» Пуччини красивый тембр своего тенора, лирическую одаренность и блистательное «до». Испанка Росио Перес спела и сыграла Куплеты Олимпии из «Сказок Гофмана» Оффенбаха. Правда, она явно переборщила с жестикуляцией, но было приятно слушать ее четкую и безупречную колоратуру.

Радовало на конкурсе исполнение зарубежными певцами русской оперной музыки, а больше всего то, что они очень любят русскую оперу и с удовольствием ее поют, а главное, они чувствуют стиль композитора и своего героя. Американский баритон Джон Брэнси исполнил арию Елецкого из «Пиковой дамы» Чайковского, рассказав о большой любви князя к Лизе и трагическое понимание, что девушка абсолютно безразлична к нему и его любви. Ревность и страдания от измены любимой цыганки Земфиры раскрыл в Каватине Алеко из оперы Рахманинова чех Борис Пригл. Поразил серб Савва Вемич исполнением арии князя Гремина «Любви все возрасты покорны…» из «Евгения Онегина» Чайковского. Его беспредельная красивейшая кантилена была наполнена такой теплотой и безграничной любовью престарелого Гремина к молодой красавице жене, что дух захватило. Не могла его Татьяна предать такую любовь, и уйти к Онегину. Трогательной и мужественной получилась у кориянки Сесилии Ли Микаэла из «Кармен» Бизе. Представительница Уфы Айгуль Ахметшина выбрала для своего выступления арию Анжелины из оперы Россини «Золушка» и отлично справилась с ней, вызвав восторженный прием у публики, и как выяснилось позже, признание жюри. Бразилианка Жозевана Де Сантос была яркой и успешной в арии Секста из «Милосердия Тита» Моцарта.

Самым же ярким и харизматичным на конкурсе оказался баритон Мандла Мндебеле из ЮАР, исполнивший арию Форда из оперы Верди «Фальстаф». Долго не смолкали овации в его адрес. В результате он стал обладателем Приза зрительских симпатий, и это более чем справедливо.

Гала-концерт финалистов конкурса завершился. Зрители отправились голосовать за любимого певца, жюри — решать судьбу трех премий и ангажементов. У жюри не было никаких обсуждений и споров. Только «да» и «нет». Решение принимается большинством голосов, а голоса считает машина! Через 40 минут были объявлены результаты.

Третью премию жюри присудило любимцу публики, самому эмоциональному певцу конкурса баритону Мандла Мндебеле. К ней свой ангажемент добавил гендиректор театра Эрфурта Гай Монтавон.

Вторая премия досталась австралийцу китайского происхождения тенору Канг Вангу. Он же получил ангажемент от кастинг директора Большого театра Ольги Капаниной.



Победители

Победительницей «Бельведера» стала меццо-сопрано из Уфы, самая молодая участница конкурса 20-летняя Айгуль Ахметшина. Она была растрогана и произнесла взволнованную речь честь своего педагога по музыкальному училищу Наили Юсуповой. У начинающей певицы большое будущее. Сейчас она занимается в молодежной программе Лондона. В ближайшее время Айгуль исполнит партию Анжелины в «Золушке» Россини в одном из оперных театров во Франции. Дмитрий Бертман наградил ее ангажементом — постановкой в своем «Геликоне».

Худрук Немецкой оперы Берлина вручил свой ангажемент белорусскому басу Александру Рославцу. Членам жюри очень понравилось звонкое сопрано испанки Росио Перес. Двое из них директор Дрезденской оперы БьорнПетерс и худрук Мадридского театра «Реал» Жоан Матабош присудили ей свои ангажементы. Директор Немецкой оперы на Рейне (Дюссельдорф) Кристоф Мейер отдал ангажемент театра чешскому басу-баритону Борису Приглу. Приз Международного медиа-жюри достался американскому баритону Джону Брэсли. Были еще и спецпризы. Сопрано Сесилия Ли из Южной Кореи стала обладательницей приза им. Ганса Габора, а российское меццо-сопрано Василиса Бержанская — Приза для исполнителей , родившихся после 1990 года.

36-й Международный конкурс оперных певцов им. Ганса Габора «Бельведер» завершился. Осталось очень приятное чувство от выступлений молодых талантливых певцов и от отличной организации, которую продемонстрировал весь коллектив «Геликон-оперы». Довольны были и зарубежные организаторы во главе с президентом Изабеллой Габор, члены жюри и конкурсанты, особенно получившие награды. Будем ждать продолжения сотрудничества «Бельведера» и «Геликона».

Елизавета ДЮКИНА