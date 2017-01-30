Гурцкая озвучила героиню фильма «Не/смотря ни на что»

Гурцкая озвучила мать главного героя. Певица заявила, что переживала при подготовке к роли.



Диана Гурцкая

— При подготовке к озвучанию, конечно, жутко переживала, - рассказала Life.ru певица. - До записи я выучила все свои реплики, потому что, как мне кажется, чтобы прожить роль по-настоящему, ты не должен отвлекаться на чтение. Для меня было очень важно почувствовать свою героиню, понять её. И мне очень понравился сценарий. Главный герой Сали теряет зрение. Я сама человек незрячий и хорошо его понимаю. Меня тоже много раз отговаривали от моего желания петь. Но, несмотря ни на что, я продолжала идти к цели. Так и Сали действует. Конечно, ему помогает поддержка мамы, сестры и друзей. Но главное — то, что он верит в себя!

"Не/смотря ни на что" основан на книге Салии Кахаватте "Моё свидание вслепую с жизнью". Картина будет адаптирована для просмотра людьми с нарушением зрения — специально для фильма была разработана тифловерсия. С помощью приложения "Тифлокомментатор" незрячие зрители смогут посмотреть фильм даже в обычных кинотеатрах. Комментарии озвучила актриса Ирина Безрукова.

"Не/cмотря ни на что" выходит в российский прокат 16 февраля 2017 года.