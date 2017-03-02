Хор Мининна записал альбом для детей

Весь тираж будет разослан по российским детским домам, больницам, приютам и школам-интернатам.

На протяжении 45 лет репертуар хора формировался из произведений современных композиторов, интерпретаций русской народной музыки и крупных произведений западноевропейских классиков, однако восемь лет назад коллектив остро ощутил необходимость исполнения музыки для детей.

Так на свет появился проект "Хор Минина - детям", в рамках которого артисты неоднократно выступали в НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачёва, НИИ неотложной помощи детской хирургии и травматологии Л. Рошаля, Государственном музее современного искусства, давали концерты в детских школах искусств Москвы, музыкальных и общеобразовательных школах, центрах дополнительного образования.

Идея записать диск "Хор Минина - детям", на котором представлены песни из отечественных мультфильмов и музыкальных сказок ("Летучий корабль", "Бременские музыканты", "Мэри Поппинс, до свидания!" и т. д.) впервые была озвучена в сентябре прошлого года, после очередного концерта в Центре медицинской помощи детям в Солнцево, когда артисты убедились в том, что благодаря этим песням маленький человек хотя бы на время забывает о боли, с которой столкнулся.

К сожалению, не все дети могут слушать концерт в красивом зале - многие из них прикованы к кроваткам и слушают музыку только если находятся в радиофицированных палатах. Артисты хора поставили перед собой цель - сделать так, чтобы эти песни были доступны каждому ребёнку, нуждающемуся в человеческом тепле.

Весь тираж компакт-диска (1000 штук) с лучшими образцами советских детских песен, записанный и изданный исключительно на средства Московского камерного хора, будет разослан по российским детским домам, больницам, приютам и школам-интернатам. В оформлении альбома использованы рисунки известного хорватского художника-иллюстратора Марселы Хайдиньяк (Marsela Hajdinjak). К каждому диску прилагается приятный сюрприз в виде набора детских раскрасок.