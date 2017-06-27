«Игроки» Гоголя с песнями Инны Желанной

Автор этих строк смотрел ту чудную максималистскую мистерию под названием «Игроки» в 90-е, где блистали Виктор Авилов и Вячеслав Гришечкин, поставленную Валерием Беляковичем. Ныне Авилова и В.Беляковича уж нет, Гришечкин пришел на показ, но в нем не играет. А режиссер Олег Анищенко творит все ту же мистерию, но в жанре криминального триллера и с ощутимо более остро сиюминутной привязанностью к сегодняшнему времени.

«Игроки» - это всегда о пагубной азартности. Авторская версия Анищенко возводит азарт в ранг одного из смертных грехов, и осознанно говорит именно об этом грехе. Отсюда и ведьмы, засыпанные длинными волосами на 360 градусов аки Флора и Фауна в «Семейке Аддамс», и тот же черный юмор, и отсюда же Инна Желанная!



Пресс-конференция перед показом

Ведьминские песни Инны Желанной как нельзя кстати пришлись к этой авантюрной истории, пульсирующий фанковый бас Гребстеля накрывает события спектакля как сердечный пульс начинающего авантюриста. И зрителями это считывается. Собственно, весь музыкальный ряд спектакля сделан на песнях Желанной — разные альбомы, разные обработки русских народных песен, сделанных с размашистым ритмом и мертвенной красотой голоса Желанной.

- Роль музыки в этом спектакле огромна, - признается режиссер Олег Анищенко. - Инна меня спрашивала — сколько песен прозвучит в спектакле? Одна-две? А ее песни звучат практически весь спектакль.

- Сначала я познакомилась с Анищенко, он мне порекомендовал хореографа Артура Ощепкова, — говорит Инна Желанная. - Я поработала с ним, и больше уже ни с кем не смогла. Мы с Артуром сделали новую программу «Вилы», и я рада, что он в этом спектакле тоже поработал как хореограф. Но сам спектакль я еще не видела, и даже не знаю, какие мои песни там прозвучат. Я бы даже написала бы новые песни, очень хочу поработать с театром!

- Какие наши годы? - подхватил Анищенко. - Поработаем! В спектакле звучат песни из разных альбомов - «Изворот», «Зима», многие… В этих песнях есть текст, это народые песни, но я к ним относился будто они англоязычные. Не надо искать прямой ассоциации текстов с тем, что происходит на сцене. Это мое личное восприятие песен, записанных Инной. Это песни как образ, и Гоголь как образ. Все сплелось и получилось что получилось. Хотя иногда нужен был текст, и я взял на себя смелость дописать Гоголя, а где-то сократить Гоголя или что-то добавить. Это мое личное прочтение «Игроков», просьба отнестись к спектаклю именно так.



Сцена из спектакля

И песни в исполнении Инны Желанной на удивление ловко вошли в это действие, иногда даже парадоксальным образом. Колыбельные, например, чаще шли контрапунктом к черному юмору на сцене. А четкий бит — наоборот, даже к лирическим сценам. Ведьмы без единого слова (иногда открывая рот и как бы запевая эти песни) кружились зловещей круговертью вокруг героев спектакля, направляя их самым бесовским образом. Игровые столы вспыхивали нижней подсветкой (как всегда блистательная работа со светом на Юго-Западе) и делали человеческие лица такими же порочными масками, как и у миманса.

А завершил режиссер свой яркий спектакль все-таки предсказуемым «Ленинградом» - Money, не оставляющим уже никаких иных трактовок финала. И эти «Мани на кармане» еще раз подчеркнули, насколько же тут речь о дне сегодняшнем (началось-то с дописанного канцеляристского текста о «развитии внутреннего туризма» и проведении для оного «Дня Нептуна»). Спектакль свежий, злободневный и все-таки при всем при этом вневременной. Премьера состоится в сентябре, на открытии нового сезона «Театра на Юго-Западе».

Гуру КЕН

Фото - Михаил БРАЦИЛО