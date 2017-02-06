Илья Поляков. Девять пьес для услаждения слуха

Интернет-релиз, 2017.

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Кроссовер-пианистам в России вообще-то живется несладко. На радио инструментальную музыку не крутят, на ТВ она используется исключительно как одежда эфира. Самый известный пианист-композитор такого рода Антон Батагов как раз известен прежде всего минималистичной музыкой для телепередач, а его сложнейшие авторские произведения широкой публике практически неизвестны. Проще всех — Игорю Крутому, его фортепианные пьесы благодаря продюсерскому «звездному» статусу звучат на ТВ, но только на им же организованных фестивалях и гала-концертах.

На стороне Ильи Полякова — молодость и яркий мелодический талант. Он сознательно отказывается от рискованных виртуозных пассажей а-ля Мацуев, упрощая и стилизуя подачу если не до минимализма, то до требований киномузыки. И все ради мелодии и незамутненного чистого настроения, всякий раз иного. Отсылки к фортепианным пьесам Микаэля Таривердиева и Яна Тирсена очевидны, и это скорее преимущество. Благодаря киносмотрению публика готова слушать такое, ей такой формат привычен. Но готова ли публика слушать это в формате сольных концертов — большой вопрос.

Илья Поляков учился в детской школе искусств в родном небольшом городке Смоленской области, еще в этом статусе получил диплом лауреата I степени венского молодежного фестиваля «Венский звездопад». Сейчас обучается на гуманитарном факультете питерского университета аэрокосмического приборостроения (!). И активно сочиняет, и снимает клипы на свои пьесы.



Илья Поляков

Названия пьес, как водится, полностью отражают заложенное автором настроение: «Имитация любви», «Паруса мечты», «Рассвет», «Утро», «Безответная пустота»… Что есть, то есть. И утро, и рассвет, и мечтания, и первые любовные разочарования. Илья честен со своим слушателем, формат 3-минутной пьесы не предполагает развернутых каденций, - лишь главная тема и ее драматическое развитие. Тем не менее, встречаются и неожиданные отклонения от основной темы, и эффектная смена темпоритма, и минималистичные «зависания» пассажей… Чуть не хватает воздуха, умения работать с тишиной — но это дело наживное.

В любом случае, на российской сцене появился одаренный кроссовер-пианист, а двинется ли он в киномузыку или сумеет стать сольным артистом, - гадать пока не стоит.

Гуру КЕН