Иск к Первому каналу о песне Цоя вернется в суд

Арбитражный суд Москвы 17 июня 2016 года отклонил иск ООО "Музыкальное право", Девятый арбитражный апелляционный суд 30 августа прошлого года оставил решение первой инстанции без изменения. Заявитель обжаловал эти судебные акты в кассации.

В заявлении говорится, что в октябре 2015 года в эфире "Первого канала" было показано телешоу "Голос. 4 Сезон", в составе которого было использовано музыкальное произведение Цоя "Кукушка".



Виктор Цой

По мнению ООО "Музыкальное право", ответчик был обязан заключить лицензионный договор с истцом, как с обладателем исключительных прав на произведения Цоя. На основании этого общество обратилось в суд с иском.

В свою очередь "Первый канал" отметил, что заключил договор с "Российским авторским обществом" (РАО) и выплатил вознаграждение, причитающееся автору произведения, через организацию по управлению правами на коллективной основе.

"Ответчик заключил с РАО лицензионный договор, в соответствии с которым он получает от РАО права на сообщение произведений российских и иностранных авторов по телевидению в составе телепередач и иных аудиовизуальных произведений", - говорится, в частности, в решении суда первой инстанции.

РАПСИ