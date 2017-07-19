Justin Bieber уступил первое место Luis Fonsi на стриминговых сервисах

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Хит Despacito певца Луиса Фонси стал самой популярной песней во всех стриминговых сервисах.

Это произошло через шесть месяцев после выхода сингла, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Би-би-си».

Количество прослушиваний Despacito достигло 4,6 млрд, что позволило песне обойти хит Джастина Бибера Sorry.

«Я из Пуэрто-Рико, живу в Майами. Прямо сейчас мы живем в интересное время, когда люди пытаются нас разделить. Они хотят строить стены», – заявил Фонси. По его словам, он гордится, что песня объединяет людей и культуры.

Despacito вышла в январе и стала хитом в Латинской Америке. Англоязычный мир узнал о композиции благодаря Биберу, который услышал песню в ночном клубе, после чего появилась версия Despacito (Remix). Этот вариант и стал феноменом в стриминговых сервисах.

Третье место в списке самых популярных песен занимает Shape of You Эда Ширана.

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