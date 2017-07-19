Justin Bieber уступил первое место Luis Fonsi на стриминговых сервисах

Это произошло через шесть месяцев после выхода сингла, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Би-би-си».

Количество прослушиваний Despacito достигло 4,6 млрд, что позволило песне обойти хит Джастина Бибера Sorry.

«Я из Пуэрто-Рико, живу в Майами. Прямо сейчас мы живем в интересное время, когда люди пытаются нас разделить. Они хотят строить стены», – заявил Фонси. По его словам, он гордится, что песня объединяет людей и культуры.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/track/34209776'>Despacito</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/132491'>Luis Fonsi</a> на Яндекс.Музыке

Despacito вышла в январе и стала хитом в Латинской Америке. Англоязычный мир узнал о композиции благодаря Биберу, который услышал песню в ночном клубе, после чего появилась версия Despacito (Remix). Этот вариант и стал феноменом в стриминговых сервисах.

Третье место в списке самых популярных песен занимает Shape of You Эда Ширана.