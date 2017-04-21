Karel Gott вернется на сцену после борьбы с онкологией

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера исполнителя Анету Штольцову.

По словам продюсера, артист был вынужден покинуть сцену из-за борьбы с онкологическим заболеванием.



Карел Готт

«Карел Готт успешно преодолел серьезные проблемы со здоровьем. Он даст большой концерт 31 мая в пражском Театре Гиберниа», — заявила Штольцова.

Программа будет называться «Карел Готт еще жив» (Karel Gott still aLIVE). Певец исполнит свои хиты. В выступлении примут участие популярные певицы Эва Пиларова и Илона Чакова.

Lenta.ru