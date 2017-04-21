Karel Gott вернется на сцену после борьбы с онкологией

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Чешский эстрадный певец Карел Готт продолжит выступления после нескольких перенесенных операций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера исполнителя Анету Штольцову.

По словам продюсера, артист был вынужден покинуть сцену из-за борьбы с онкологическим заболеванием.

Карел Готт
Карел Готт

«Карел Готт успешно преодолел серьезные проблемы со здоровьем. Он даст большой концерт 31 мая в пражском Театре Гиберниа», — заявила Штольцова.

Программа будет называться «Карел Готт еще жив» (Karel Gott still aLIVE). Певец исполнит свои хиты. В выступлении примут участие популярные певицы Эва Пиларова и Илона Чакова.

Lenta.ru

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