Кармен ХХ века на «Золотой Маске»

В этом году екатеринбуржцы показали в Москве два спектакля: балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» в оригинальном прочтении худрука балетной труппы Вячеслава Самодурова и оперу «Кармен».

Шедевр Бизе сопутствует всему творческому пути Екатеринбургского театра. Его премьера состоялась в первый же сезон театра 1912 – 1913 г.г. «Кармен» сразу захватила публику и навсегда осталась ее любимицей. Более чем за сто лет в Екатеринбурге было осуществлено 12 ее постановок. Последняя прошла в 1993 г., в репертуаре продержалась 16 сезонов. Перерыв оказался значительным. Зрители соскучились по любимой опере, и по их многочисленным просьбам 7 октября 2015 года в афише снова появилась «Кармен».

Над спектаклем работали худрук оперной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель и главный художника театра Владимир Арефьев. В своем театре они поставили «Кармен» 16 лет назад, спектакль до сих пор активно посещается москвичами. Конечно, постановщикам не хотели повторяться. Они стремились сделать что-то новое, интересное, и им это удалось.

Действие перенесено в конец 50-х годов прошлого века. Кончилась война, но жизнь не устоялась, в ней вольготно живется мафии и контрабандистам. Режиссер и художник создали жесткий спектакль про низшее сословие, где царит опасность, грубость и нелегкая жизнь. В оформлении нет испанских красот и экзотики, нет гор, покрытых пышными деревьями и цветущим кустарником или морского сияющего простора. Выжженная солнцем пустыня, военная техника. Здесь трудятся цыгане и средние слои военных, призванные бороться с мафией и контрабандой. Там, где много женщин, а это цыганки-работницы табачной фабрики, в жаре притаилась страсть, которая нет-нет да и вырывается наружу, и тогда в силу вступают ее законы. Жизнь наполняется смыслом, случайными и гибельными встречами и даже романтикой, что абсолютно соответствует яркой музыке Бизе, наполненной танцевальными и песенными мотивами и глубоким психологизмом.

Александр Титель включил в свою режиссерскую концепцию несколько интересных фрагментов: на малолюдной сцене при неярком свете появляется несколько молодых парней с колясками, на которых прикреплены большие головы быков. Они катаются, тренируются, а главное — создают лирико-романтическую атмосферу влюбленности в корриду, это праздничное и одновременно кровавое зрелище, атмосферу мечты о подвиге и победе. Особенно хорош фрагмент, идущий на красивом лирическом вступлении к третьему акту у контрабандистов (режиссер по пластике Татьяна Баганова). На фоне музыкально-танцевального и пластического действа и выстраивает Александр Титель взаимоотношения Кармен и Хозе.

Первая встреча героев была случайной, а оказалась роковой. Кармен сначала просто играла в любовь, чтобы не оказаться в тюрьме. Хосе же по-настоящему влюбился в цыганку. Каждая их последующая встреча заканчивалась ссорой и превращалась в поединок двух сильных личностей, абсолютно противоположных друг другу.

Режиссером были точно подобраны исполнители главных ролей: солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Дудникова — Кармен и армянский тенор Липарит Аветисян — Хозе. Дуэт их сложился на взаимопонимании. Певцы почувствовали друг друга и, приняв концепцию режиссера, создали многоплановые характеры героев, логично подведя их к трагической развязке. Кармен Дудниковой одарена талантом покорять мужчин, природной элегантностью. Она выделяется среди других цыганок сообразительностью и интеллектом, недаром контрабандист Данкайро не хочет идти «на дело» без Кармен, понимая, что без нее они не смогут его провернуть. Красивое меццо-сопрано Дудниковой, ровное на всем диапазоне, раскрывает массу чувств и состояний души Кармен: жизненную уверенность и силу, сначала легкую влюбленность в Хозе, а затем полное охлаждение и безразличие к нему и подлинную страсть к Эскамильо. В сцене гадания Кармен переполняют мрачные предчувствия. Слова «а мне все смерть» она повторяет как заклинание.

Хозе Аветисяна молод, в нем много мальчишеского, а вот влюбился он в Кармен раз и навсегда по-взрослому. Тенор певца красивейшего тембра, в нем много теплоты и нежности. Знаменитая ария Хозе с цветком превращается у артиста в трогательную и страстную любовную исповедь, которая поражает Кармен своей искренностью, и она на короткое время отвечает ему взаимностью. Но у Хозе есть и чувство воинского долга. В силу обстоятельств он не может вернуться в казармы после их трудного свидания в кабачке Лилась-Пастья и становится контрабандистом и дезертиром. Это тяготит его с каждым днем все больше. Чувствуя полное охлаждение Кармен и ее увлеченность Эскамильо, он превращается в безумного ревнивца.

Заключительную сцену Дудникова и Аветисян проводят на высочайшем вокальном и актерском накале. Становится окончательно ясно, что совместного будущего у Кармен и Хозе нет. Их поединок подходит к своему логическому завершению — Хозе закалывает Кармен, рвущуюся к Эскамильо, одержавшему победу над быком. Хозе не одержал победу. С уходом в мир иной Кармен его жизнь тоже обречена.

К большому сожалению, дирижер Михаэль Гюттлер оказался не в лучшей форме: необоснованные смены ритмов, частые расхождения оркестра с хором явно мешали четкому музыкальному течению спектакля, в основном в массовых сценах. Но несмотря на это, екатеринбургская «Кармен» в современном прочтении Александра Тителя и с талантливейшими исполнителями Ксенией Дудниковой и Липаритом Аветисяном оставила яркое и взволнованное впечатление.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Сергей Гутник / goldenmask.ru