Katy Perry и The Weeknd лидируют по числу номинаций на MTV VMA

Список претендентов опубликовал во вторник музыкальный телеканал MTV, передает ТАСС.

Видеоклип Ламара на трек Humble выдвинут в восьми категориях, включая самую престижную - "Лучший видеоклип года". В этой номинации за награду также борются The Weeknd с клипом Reminder, американец Бруно Марс с 24K Magic, канадка Алессия Кара с композицией Scars To Your Beautiful и Dj Khaled с видео Wild Thoughts, в котором снялись Рианна и Брайсон Тиллер. Ролик Chained to the Rhythm Кэти Перри номинирован в четырех категориях, включая "Лучшее поп-видео" и "Лучшие визуальные эффекты". При этом американка претендует вдобавок на награду за творческое сотрудничество в клипе Feels шотландского диджея Келвина Харриса. The Weeknd отметился также в пяти номинациях, включая "Лучший исполнитель" и "Лучший видеоклип года".

34-я церемония вручения MTV Video Music Awards пройдет 27 августа в Инглвуде (штат Калифорния). В прошлом году лучшим видеоклипом года был признан ролик певицы Бейонсе на композицию Formation. В этом году Бейонсе сделала творческую паузу и не выпустила ничего нового в оговоренные правилами MTV сроки. Супруг певицы, рэпер Jay-Z, выпустил альбом 4:44, однако не попал в список претендентов.