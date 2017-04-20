Классические произведения оцифруют для нотной библиотеки незрячих

Всего планируется сделать три тысячи электронных страниц музыкальных нот, и распечатать макеты страниц для пользования библиотеками. В список войдут также произведения Фредерика Шопена, Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов. Об этом говорится в документации министерства культуры РФ, сообщает M24.

"Целью создания библиотеки нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля, является формирование массива музыкальных произведений с учетом его доступности для инвалидов по зрению. Печатные издания нот должны предоставляться для инвалидов по зрению через библиотечную систему Российской Федерации. Создание библиотеки нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля, позволит выровнять возможности зрячего человека и инвалида по зрению в части доступа к нотно-музыкальным ресурсам", – поясняется в документации.

Всего планируется перевести в электронный вид 38 музыкальных произведений и хрестоматий для музыкальных школ общим объемом более трех тысяч страниц. В список войдут произведения Шопена, Баха, Чайковского, Глинки, Моцарта, Бетховена, Шумана и других композиторов. Макеты страниц будут использовать российские библиотеки и школы искусств.

Формирование электронной библиотеки нот для слабовидящих началось в 2016 году. Все оцифрованные брайлевские ноты размещены на сайте Российской государственной библиотеки для слепых и доступны в интернете всем пользователям.