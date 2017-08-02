Концерт-посвящение Мосолову пройдет в БЗК

Третий проект приурочен к столетию революционных событий 1917 года и посвящен первому авангардисту ХХ века – композитору Александру Мосолову, широко известному в 1920–30 гг. и практически забытому в наши дни. Еще в начале 30-х Мосолов на две недели был направлен в командировку в ГУЛАГ для работы над музыкой к фильму «Заключенные», снятому по пьесе Николая Погодина «Аристократы». Более двух недель Мосолов работал в Медвежьегорском лагере на берегу Онежского озера, заключенные которого пилили лес для Беломорканала. В печально известном 1937 году сам Мосолов был приговорен к восьми годам заключения в Волголаге. Впрочем, даже в лагере композитор оставался собой и вынашивал идею концерта для арфы в трех частях. За осужденного не побоялись вступиться Николай Мясковский и Рейнгольд Глиэр, и в августе 1938 года композитор был освобожден.

После выхода на свободу Александр Мосолов продолжил сочинение музыки, но из истории советской музыкальной культуры его имя было надолго вычеркнуто. До сих пор не издана и не исполнена большая часть наследия композитора, многое пропало безвозвратно. Благодаря исследовательской деятельности радио «Орфей» партитуры были отобраны и восстановлены, и спустя 90 лет забытая музыка Александра Мосолова вновь зазвучит на сцене.

Концерт-посвящение состоится в Большом зале Московской консерватории 27 сентября 2017 года. Откроется вечер фильмом о композиторе «Казус Мосолова». На концерте Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева, Государственный академический Московский областной хор им. Кожевникова и Академический хор русской песни радио «Орфей» исполнят произведения Александра Мосолова:

1. Завод – музыка машин

2. Тракторная колонна въезжает в деревню

3. Сюита «Выходной день в парке»

- Марш физкультурников

- Беседка в парке

- Бег с эстафетой

4. Симфоническая поэма

5. Туркменская песня

Солистка - сопрано Ольга Ионова.