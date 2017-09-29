Состоялась мировая премьера симфонической поэмы Мосолова

Театрализованный концерт был приурочен к столетию революционных событий 1917 года и посвящён композитору Александру Мосолову. В представлении, которое прошло с огромным успехом и неоднократно сопровождалось овациями, музыкальные номера сочетались с документальной хроникой тех лет.

Вечер завершил третий сезон мультимедийного проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». В рамках этого сезона радиостанция «Орфей» и ПАО «Юнипро» восстановили редкие рукописи, оцифровала их, записали тройной аудиодиск, подготовили документальный фильм и цикл радиопрограмм о жизни и творчестве широко известного в 1920–1930 годы и практически забытого в наши дни автора.

Генеральный директор радио «Орфей» Ирина Герасимова напомнила, что сочинения целых поколений русских композиторов исчезли из информационного поля во время революций и мировых войн:

– Мы пытаемся восстановить историческую справедливость и вернуть нашим слушателям то, что у них забрала революционная эпоха. На мой взгляд, Александр Мосолов и герой нашего следующего, четвёртого сезона Леонид Половинкин создали основу музыкального языка многих композиторов – в частности, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, а также их учеников и последователей, – объяснила Ирина Герасимова.

Главный дирижёр симфонического оркестра радио «Орфей» Сергей Кондрашев рассказал об аллюзиях творчества Мосолова и его своеобразии.

– В мосоловских описаниях дореволюционной России много намёков на сочинения Николая Мясковского, у которого Александр Мосолов учился в Московской консерватории. Чувствуется преемственность от композиторов «Могучей кучки», и особенно Николая Римского-Корсакова, в мелодике широкого дыхания и чередовании консонирующих аккордов. В постреволюционных описаниях проявляется новаторство композитора. Хотя наряду со своим тематизмом используются пролетарские песни, французская «Марсельеза», встречаются полные цитаты (в симфонической поэме используется «Марш краснофлотцев» на музыку Александра Давиденко). Здесь сохраняется композиционный принцип, характерный для ранних сочинений и впоследствии встречающийся у Альфреда Шнитке: от созидания к разрушению. Возможно поэтому преобладает диссонирующая аккордика, уже не встречаются развёрнутые мелодии, – подчеркнул Сергей Кондрашев.



Ольга Ионова

Солистка Московского театра «Новая опера» имени Е.В.Колобова Ольга Ионова отметила, что в «Туркменской песне» оплакиваются страшные события революционной эпохи и таким образом даётся оценка прошедшим событиям.

– Выходит миниатюра, своеобразная зарисовка, чудесный тихий финал. В оригинале у песни есть кульминация, развитие, драматизм и некий уход. Хотя вокально и в обоих случаях всё удобно: естественные интонации, логичные музыкальные фразы, небольшой диапазон для голоса, – рассказала Ольга Ионова.



В начале вечера был показан документальный фильм «Казус Мосолова, или История одной репетиции»

В программу концерта вошли пять сочинений 1928–1952 годов, которые сопровождал специально подобранный чёрно–белый видеоряд. В начале вечера был показан документальный фильм «Казус Мосолова, или История одной репетиции», созданный за полтора года работы над мультимедийным проектом. Впервые в России прозвучало сочинение «Тракторная колонна прибывает в деревню», впервые в мире — Симфоническая поэма для оркестра, хора и солистов. Организаторы подчеркнули, что мировая премьера этого произведения – гениальной и страшной музыкальной летописи эпохи разрушения - состоялась через 86 лет после его сочинения. Помимо «Туркменской песни» из цикла «Три народных песни», слушатели познакомились с программной сюитой «Выходной день в парке» в трёх частях. Было также исполнено произведение для оркестра «Завод. Музыка машин» с впечатляющей партией «железного листа».

В концерте приняли участие симфонический оркестр радио «Орфей» под руководством Сергея Кондрашева, Московский областной хор имени А.Д.Кожевникова и Хор русской песни радио «Орфей», солистка Московского театра «Новая опера» имени Е.В.Колобова Ольга Ионова.