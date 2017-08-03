Кристина Мхитарян: Пласидо Доминго самый тёплый и светлый человек!

Конкурс проходил в Астане, столице Казахстана, в прекрасном, новеньком, сияющем щедрой позолотой театре «Астана Опера». Адела Захариа (сопрано, Румыния) и Леви Секхапан (тенор, Южная Африка) были объявлены победителями первых премий Всемирного конкурса оперного искусства «Опералия» и высших денежных призов в размере 30 тысяч долларов. Вторые места, а вместе с ними и награду в 20 тысяч долларов получили Кристина Мхитарян (сопрано, Россия) и Давиде Джусти (тенор, Италия). Третью премию и по 10 тысяч долларов выиграли Мария Мудряк (сопрано, Казахстан) и Леон Ким (баритон, Республика Корея).

Победить в таком соревновании - значит получить путёвку в оперный мир, быть допущенным на самые престижные сцены. Есть ещё один драгоценный бонус: подружиться с великим Пласидо Доминго. Известно, что маэстро Пласидо Доминго пристально наблюдает за призёрами своего конкурса, в курсе их успехов, приглашает на совместные выступления. Наверное, это и есть самая главная, самая престижная награда для любого вокалиста.



Кристина Мхитарян в Астане

Кристина Мхитарян любезно согласилась ответить на вопросы нашего издания.

- Как у Вас возникла идея участия в конкурсе "Опералия" в Астане?

- Я думаю, что у любого начинающего певца есть такая мечта - поучаствовать в этом конкурсе. Я три года подряд отправляла свои записи на этот конкурс, и какое счастье, когда я получила заветное Congratulations! В этот день я пела спектакль в Осло (Микаэлу) и после первого акта пришло это письмо! Я была очень счастлива, в первую очередь потому, что смогу увидеть и даже пообщаться с великим тенором, Пласидо Доминго.

- Как формировалась Ваша конкурсная программа?

- Над программой я долго думала и в итоге рискнула. На первый тур поставила новую для себя арию Эльвиры "Qui la voce" и, как мне кажется, не ошиблась. Все остальные арии пою уже давно.

- Кто работал с Вами над конкурсной программой?

- Дело в том, что этот год был для меня очень насыщенным, много новых ролей и важных премьер в замечательных театрах и фестивалях. Один из последних был Глайндборнский фестиваль в Англии. Мы спели 10 спектаклей «Травиата». Особенно много времени не было на подготовку к конкурсу, поэтому в последние две недели пришлось потрудиться достаточно интенсивно. Мне, конечно, помогали Дмитрий Юрьевич Вдовин и Светлана Григорьевна Нестеренко.

- Каковы были Ваши собственные ожидания от участия в этом трудном и очень престижном соревновании?

- За моими плечами уже много выигранных международных конкурсов, таких, как Виньяса (Испания), Королевы Сони (Норвегия), Ной Штиммен (Германия), Виотти (Италия). Конечно, мне хотелось попробовать себя и в этом конкурсе. В моих планах он был заключительным. Я очень волновалась и переживала. На конкурсе главное - справиться с нервами. Результат превзошел мои ожидания!

- Какой была атмосфера конкурса?

- В этом году было столько сильных сопрано, замечательных голосов! Доминго всегда, когда объявлял результаты, говорил, что столько замечательных сопрано он давно не слышал. Мою фамилию всегда называли в конце списка. Это было непростое испытание для меня.



Пласидо Доминго и Кристина Мхитарян на конкурсе Operalia

- Каким ощущался на конкурсе маэстро Пласидо Доминго?

- Это самый тёплый и светлый человек! Как он ко всем нам отнёсся, с какой любовью! Постоянно, когда видел меня, обнимал и говорил очень вдохновляющие слова. Он просто потрясающий и как певец и как человек. Спасибо ему!

- Оправдались ли Ваши собственные ожидания от участия в конкурсе?

- Конечно, оправдались. Прекрасное завершение этого сезона!

- Изменилось ли что-либо в Ваших творческих планах после победы на "Опералии"?

- Я хотела бы сказать в первую очередь слова благодарности тем многим людям, которые болели за меня, писали мне, поддерживали меня. Дмитрий Юрьевич с ребятами из молодёжки, они посылали нам с Русланой Коваль замечательные пожелания. Мы старались показаться с лучшей стороны. Какая замечательная у нас школа в молодёжной программе Большого театра! Я благодарна всем нашим педагогам, пианистам и замечательным коучам. Желаю всем верить в себя, работать, работать, работать! А будущие проекты, они есть, конечно, но пока это секрет. Я обязательно расскажу об этом.

Людмила КРАСНОВА